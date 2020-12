Reggina-Cremonese, i convocati amaranto: torna Denis, Menez e Faty ancora fuori causa

Sono 22 i calciatori convocati da Marco Baroni, allenatore della Reggina, per la gara di domani contro la Cremonese (ore 15 al Granillo). Come anticipato in conferenza dallo stesso tecnico, torna dopo quasi un mese German Denis che, anche se parzialmente, potrà scendere in campo nella sfida con i lombardi. Ancora out Faty, Menez, Charpentier, Lafferty e Rossi. Squalificato Stavropoulos.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorusho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Faty, Lafferty, Ménez, Rossi. Squalificato: Stavropoulos (1)