Reggina, Baroni. “Denis domani sarà con noi, può darci una mano”

German Denis sarà convocato per la gara di domani contro la cremonese. Ad annunciarlo, nella consueta conferenza pre partita, il tecnico Marco Baroni che ha analizzato lo stato di forma della squadra in vista della partita contro la formazione di Bisoli.

“Degli indisponibili Denis potrebbe essere con noi a darci un mano, anche per un part time” ha detto Baroni. “Si è mosso con la squadra in questi giorni, non ha fastidio e lo ritengo disponibile anche se a partita in corsa. La squadra ha speso tanto ci sono ravvicinate quindi c’è da attingere da risorse mentali, nervose, lavorare sulla testa e sulla voglia poi le gambe ci verranno dietro”.