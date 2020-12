Reggina, Baroni alla vigilia: “Più attacchiamo l’area avversaria, più siamo pericolosi”

Prima della gara di domani pomeriggio al Granillo contro la Cremonese (ore 15), il tecnico degli amaranto Marco Baroni ha rilasciato alla stampa alcune considerazioni sia sulle ultime due uscite della sua squadra sia sulla sfida di domani contro gli uomini di Bisoli. Queste le dichiarazioni di Marco Baroni allenatore della Reggina:

L’avversario di domani

“La Cremonese ha un organico importante con ottime individualità, sono partite dove bisogna avere l’atteggiamento che stiamo cercando di proporre, devi sbagliare poco, giocare con attenzione e voglia, mentalmente devi dare qualcosa di più”.

Sulle ultime due gare della Reggina

“Siamo in costruzione non abbiamo fatto ancora niente. A Reggio Emilia abbiamo centrato la vittoria tramite una buona prestazione, abbiamo fatto quello che dovevamo e volevamo fare, squadra corta, stretta. La mia proposta di calcio è questa, voglio lavorare su un gruppo che abbia la capacità di fare la partita, poi è chiaro che ci sono volte e situazioni di gioco in cui questo non è permesso, ma l’obiettivo di massima è quello: restare sempre alti ed entrare nella metà campo avversaria il più possibile. Devo dire che a tratti anche con il Cittadella la squadra aveva provato a fare alcune cose, ho trovato un gruppo partecipativo e questo ha accelerato alcuni concetti da mettere sul campo”.

La coesione del gruppo e il momento delicato

“Da queste situazioni si esce con il gruppo, con la squadra che mette in campo voglia che non ha paura. Credo che la squadra lo stia facendo ed il fatto che sia arrivata una vittoria attraverso una prestazione è per me motivo di soddisfazione. Ripeto ancora non abbiamo fatto nulla, dobbiamo solo continuare a lavorare, le gare ravvicinate non ci aiutano perché nascondono insidie dietro l’angolo. Ma non dobbiamo cercare alibi, perché non mi piace”.

Fase offensiva e fase difensiva della Reggina

“La fase difensiva è figlia di fase offensiva, bisogna accorciare iniziando dagli attaccanti, quindi dietro alle ultime buone prove difensive c’è il sacrificio importante dei giocatori d’attacco. Bisogna continuare ad attaccare l’area avversaria con sempre maggiore convinzione, perché più si attacca la porta più si creano occasioni da gol. Lo stiamo facendo ma dobbiamo ancora migliorare. Io voglio squadra che gioca una palla veloce ma non frenetica, ci occorre lavoro e del tempo, anche se il tempo in questo momento non c’è”