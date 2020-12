Cremonese, Bisoli: “Risultato positivo a Reggio potrebbe darci slancio”

Domani alla 15 la Cremonese di mister Bisoli sarà di scena al Granillo contro la Reggina. Il tecnico dei lombardi, alla vigilia, ha così risposto alle domande dei giornalisti in vista della sfida in Calabria. Queste le dichiarazioni più importanti rilasciate da Bisoli e tratte da cuoregrigiorosso.com

“Un eventuale risultato positivo a Reggio Calabria –dice Bisoli – potrebbe darci slancio. Sono punti importanti sì, ma non valgono doppio, valgono quanto quelli con il Monza di domenica. Non guardo la classifica, serve solo per dare tranquillità ai ragazzi”.

Indisponibili e soluzioni alternative

Zortea dovrebbe giocare sulla linea difensiva, da valutare Strizzolo e Ravanelli. Su Zortea Bisoli ha spiegato che “nei tre davanti ci dà una spinta in più, ma avendo i giocatori contati in difesa dovrò schierarlo terzino destro come fatto a Pordenone. Strizzolo è tornato a lavorare oggi con la squadra, domani deciderò come impiegarlo ma spero di averlo almeno per uno scampolo di partita. Ravanelli? In emergenza si chiede qualcosa di più a tutti, ma non ha ancora fatto un minuto in gruppo. Ha fatto solo la rifinitura perché dovevo valutare se può dare una mano. In caso non dovesse farcela schiereremo la difesa di Pordenone”.

L’avversario, la Reggina

“Il cambio di allenatore ha portato stimoli e un nuovo sistema di gioco, per portare punti a casa servirà lottare. – ha detto Bisoli – Sono convinto che potremo portare a casa il risultato se ripetessimo la partita con il Monza limitando gli errori”.