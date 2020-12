Cremonese, niente sfida da ex per Ceravolo

Da grande ex a indisponibile, il passo è stato breve. Salta il ritorno a Reggio Calabria di Fabio Ceravolo, il quale domani non farà parte del gruppo che scenderà sul prato del Granillo per sfidare la Reggina, nella sedicesima giornata di andata.

L’attaccante di origini locresi dunque, non rincontrerà la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, facendogli assaporare la gioia del primo gol in serie A nel gennaio del 2008.

Non sono stati resi noti i motivi del forfait, ma molto probabilmente dovrebbe trattarsi di un infortunio dell’ultimo minuto, anche perché il nome di Ceravolo (poi rimosso) figurava nella lista iniziale diramata oggi dal club lombardo.