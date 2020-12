Serie B, 16^giornata: focolaio covid al Frosinone, rinviata la gara con il Pisa

E’ ufficiale il rinvio della gara tra Pisa e Frosinone (valevole per la 16^ giornata), dapprima in programma per le ore 17 di mercoledì 30 dicembre ma slittata a causa delle troppe positività al covid tra i ciociari. Sono all’incirca una decina, infatti, i calciatori risultati positivi, per quello che è diventato un vero e proprio focolaio all’interno della squadra di Alessandro Nesta. Proprio quest’ultimo, nell’ultimo match contro il Pordenone, si è presentato alla sfida (pareggiata 1-1) con soli 14 effettivi (in panchina, due portieri ed un giocatore di movimento).

Jolly giocato ed esaurito da parte dei laziali, che hanno dunque chiesto ed ottenuto legittimamente il rinvio, in ottemperanza al regolamento predisposto a riguardo. Di seguito, la nota della Lega B: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B – si legge – visto il C.U. LNPB n.29 del 13 ottobre u.s., vista l’odierna istanza presentata dalla società Frosinone Calcio in conformità a quanto previsto dall’articolo 3.1 del medesimo Comunicato sopra citato, ha disposto il rinvio della gara Pisa-Frosinone, valida per la 16° giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020-2021, programmata per mercoledì 30 dicembre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B”.

Ricordiamo che la Reggina incontrerà il Frosinone, allo ”Stirpe”, sabato 23 gennaio.