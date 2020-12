Reggina, per Stravopoulos gara eccellente macchiata dall’espulsione

Come già avvenuto per Daniele Liotti nella partita contro il Cittadella, anche a Vicenza un calciatore amaranto macchia una gara eccellente con un’espulsione. È il caso di Dimitrios Stravopoulos, il greco schierato da mister Baroni come centrale sinistro in un inedito 4-2-3-1, si è reso protagonista con una partita ordinata; sempre al posto giusto al momento giusto, è riuscito ad annullare Mazzocchi (6 reti in questa prima parte di stagione). Rovina la sua partita nell’ultimo quarto d’ora di gioco; dapprima venendo ammonito per aver fermato una ripartenza granata e venendo allontanato dal terreno di gioco, appena dieci minuti più tardi, per un’ingenua trattenuta su Kargbo lanciato a rete ma con Loiacono pronto alla chiusura. Per il difensore greco prestazione comunque buona, al netto del doppio giallo.

