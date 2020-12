Reggina, il ritorno di Guarna e secondo “clean sheet” stagionale

Dopo le ultime uscite amaranto, c’era bisogno di sicurezze per l’ambiente reggino e mister Baroni decide di far un ritorno al passato e schierare dal primo minuto di gioco Enrico Guarna. L’ex Monza e Foggia era già stato titolare a causa della positività di Plizzari al COVID tra ottobre e novembre, periodo in cui gli amaranto non avevano brillato. Dopo un mese, il portiere ritrova una maglia da titolare e la festeggia con il secondo clean sheet stagionale per la Reggina. Nonostante la partita non gli chieda particolari attenzioni, si trova pronto a neutralizzare le poche occasioni della Regia, in particolar modo sulla conclusione di Cambiaghi nel secondo tempo. Il portiere reggino si dimostra alternativa valida pronta a giocarsi un posto da titolare.

