Reggina: a Rivas manca solo il gol per essere decisivo

In questa prima parte di stagione, tra infortuni ed una forma non ancora ottimale, Rigoberto Rivas sembrava essere lontano dall’uomo che nella scorsa stagione è risultato più volte decisivo. La partita contro la Reggiana ha ridato agli amaranto, almeno parzialmente, il vero Rivas. Nel primo tempo è una mina vagante, semina il panico tra le maglie granata e prova più volte la conclusione a rete (anche dalla distanza) trovando sempre Cerofolini a “dire no”. Nel secondo tempo, conferma parzialmente ciò che di buono ha fatto nel primo, nonostante la stanchezza anche se spreca la palla gol più importante del match: intercetta un pallone e si lancia a tu per tu con l’ex portiere della Fiorentina lasciandosi ipnotizzare e fallendo il gol del vantaggio. Svolta la partita amaranto, mettendo in mezzo all’area di rigore il pallone che regalerà la prima marcatura stagionale a Bellomo. Il giocatore in prestito dall’Inter dimostra di non essere una vera e propria prima punta, ma si rivela una spina nel fianco per gli avversari, a lui manca solo il gol per diventare devastante.

Santo Nicolò