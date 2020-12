Reggiana-Reggina, i voti dei Quotidiani: Bellomo e Folorunsho sopra la media

Vittoria amaranto in trasferta in quel di Reggio Emilia. Grazie alla rete nel finale di Bellomo la squadra di Baroni conquista il suo primo successo esterno stagionale, e dopo il pari di Vicenza, centra il quarto punto in due gare. Voti meritatamente alti quelli assegnati dai quotidiani a tutta la squadra, con Bellomo e Folorunsho che sfiorano la media del 7. Ecco i voti di ogni Quotidiano:

CORRIERE DELLO SPORT

Guarna 6; Delprato 6,5, Loiacono 6, Stavropoulos 6, Di Chiara 6; Bianchi 6 (87′ Cionek sv), Crisetig 6,5; Situm 5,5 (79′ Rolando 6), Folorunsho 7, Liotti 6 (62′ Bellomo 7); Rivas 6,5. All.: Baroni 7.

GAZZETTA DELLO SPORT

Guarna 6; Delprato 6,5, Loiacono 6,5, Stavropoulos 6, Di Chiara 6,5; Bianchi 6,5 (87′ Cionek s.v.), Crisetig 7; Situm 6 (79′ Rolando s.v.), Folorunsho 6,5, Liotti 6 (62′ Bellomo 7); Rivas 6,5. All.: Baroni 7.

TUTTO SPORT

Guarna 6; Delprato 6,5, Loiacono 6,5, Stavropoulos 5,5, Di Chiara 6; Bianchi 6 (87′ Cionek s.v.), Crisetig 6,5; Situm 6 (79′ Rolando ng), Folorunsho 6,5, Liotti 6 (62′ Bellomo 7); Rivas 6,5. All.: Baroni 6,5.

GAZZETTA DEL SUD

Guarna 6,5; Delprato 6,5, Loiacono 6,5, Stavropoulos 6,5, Di Chiara 6,5; Bianchi 7 (87′ Cionek), Crisetig 6,5; Situm 6 (79′ Rolando 6), Folorunsho 7, Liotti 6,5 (62′ Bellomo 7); Rivas 6,5. All.: Baroni 7.

QUOTIDIANO DEL SUD

Guarna 6,5; Delprato 6,5, Loiacono 6,5, Stavropoulos 7, Di Chiara 6,5; Bianchi 6,5 (87′ Cionek s.v), Crisetig 6,5; Situm 6,5 (79′ Rolando 6,5), Folorunsho 7, Liotti 6 (62′ Bellomo 7); Rivas 7. All.: Baroni.