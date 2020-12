Il Punto sulla serie B: Anderson trascina la Salernitana, il Lecce vince di rimonta

Quindicesima giornata piena di sorprese, specialmente nelle zone basse della classifica; pochi cambiamenti al vertice, si vanno delineando sempre di più le pretendenti al salto di categoria. Apre la giornata il derby delle due Reggio, con gli amaranto che si portano a casa tre punti meritati, in dieci uomini. Prima vittoria stagionale per la Virtus Entella, che vince sorprendentemente contro il Pescara, successo che farà sicuramente morale ai liguri, ma che rimangono ultimi in classifica. Sono 3 punti da incorniciare quelli dell’Ascoli, che batte la SPAL, i bianconeri vincevano da più di due mesi. Non vanno oltre l’1-1 Pisa e Cosenza, i toscani recriminano un rigore sbagliato nei primi minuti di gioco; da inizio stagione i calabresi hanno preso gol solo da uno dei quattro rigori fischiati contro. Pareggia anche il Frosinone, decimato dal COVID, contro il Pordenone; i ramarri prendono negli ultimi minuti di gioco e butta due punti importanti. Dopo quasi un mese di passi falsi, torna a vincere il Lecce, che batte 2-1 il Vicenza. Conferma il primo posto in classifica la Salernitana, che riesce ad espugnare il Pierluigi Penzo di Venezia; MVP della partita l’ex stellina laziale Andrè Anderson autore di una doppietta. Non perde il passo dei campani l’Empoli, gli azzurri battono il Brescia per 1-3 e si confermano la seconda potenza del campionato. Chiude la giornata la partita tra Cremonese e Monza, finita a favore dei brianzoli; la squadra di Brocchi si dimostra la più in forma del campionato, vantando 12 punti nelle ultime 5 partite giocate. Non si è disputato il derby veneto tra Chievo e Cittadella, a causa dei tanti positivi al COVID-19 tra fila dei granata.

