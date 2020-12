Giudice Sportivo: Reggina-Cremonese, stop per tre

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo in vista dell'ultimo turno dell'anno solare.

Un’assenza nelle fila amaranto e due nelle fila grigiorosse. Questa la situazione disciplinare in vista di Reggina-Cremonese, sfida che concluderà l’anno solare mercoledì pomeriggio allo stadio Granillo.

La compagine dello Stretto non potrà contare su Dimitrios Stavropoulos, espulso nel finale di gara a Reggio Emilia e fermato per una giornata. I lombardi invece di Emanuele Terranova e Michele Castagnetti, anch’essi squalificati per un turno.

A completare le squalifiche relative ai calciatori, Ivano Fossati del Monza.