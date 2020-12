Serie B, i FLOP della 15^ giornata

Spal e Pescara, una domenica da museo degli orrori. Vido sbatte sulla traversa, Fiorillo regala un gol. Tesser, un’ occasione persa.

FLOP SQUADRA

1)Spal- Gol falliti a ripetizione e sbandate difensive, il clamoroso tonfo di Ascoli certifica che gli estensi sono ripiombati nelle difficoltà di inizio stagione. Urge cambiare di nuovo la rotta, per non vanificare la strepitosa risalita messa in atto da fine ottobre a metà dicembre.

2)Pescara-Le cose con Breda sono migliorate, vedi il successo contro il Monza, ma la trasferta di Chiavari è stata un disastro. Una squadra che deve lottare col coltello tra i denti per salvarsi, non può concedere tre reti ad un avversario che fino a domenica scorsa non aveva mai vinto.

FLOP CALCIATORI

1)Luca Vido (Pisa)-Anche il giovane attaccante, deve fare i conti con un San Vito-Marulla che continua a registrare la sagra dei gol falliti. Prima calcia un rigore calciato sulla traversa, poi si fa ipnotizzare da Falcone a due passi dalla porta rossoblù.

2)Vincenzo Fiorillo (Pescara)-Il suo rinvio si trasforma in un assist perfetto per De Luca, l’avversario ringrazia e mette sui piedi di Schenetti la palla dell’1-0. Una “paperissima” che mette subito in salita il cammino degli adriatici, facendo passare in secondo piano il rigore parato successivamente.

FLOP ALLENATORI

1)Attilio Tesser (Pordenone)-Quella di Frosinone è un’occasione persa, visto che il Covid aveva ridotto all’osso la squadra avversaria. I suoi ragazzi calano troppo vistosamente nella ripresa, facendosi raggiungere all’84’ e mancando l’aggancio al nono posto.

2)Pasquale Marino (Spal)-Rimane un allenatore da categoria superiore, su questo ci sono pochi dubbi. Ma quando una squadra divora gol a ripetizione e nelle retrovie si scioglie alle prime difficoltà, proprio come successo alla Spal sul campo dell’Ascoli, qualche responsabilità va attribuita anche a chi la guida.