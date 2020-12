Serie B, i TOP della 15^ giornata

Salernitana-Empoli, forza e spettacolo. Bellomo, gol ed un bacio al cielo. Dionisi merita la A.

TOP SQUADRE

1)Salernitana-La capolista passa anche a Venezia, infilando il quarto risultato utile consecutivo. Una prova di solidità e maturità quella dei granata, fermamente intenzionati a scrollarsi di dosso l’etichetta di “fuoco di paglia”, figlia delle passate stagioni.

2)Empoli-La Campania chiama, la Toscana risponde. La Mantia e soci espugnano il difficile campo di Brescia e portano a casa tre punti meritatissimi, così come ammesso a fine partita dallo stesso Dionigi. La serie utile sale a nove risultati, questo Empoli continua a giocare il miglior calcio della B.

3)Frosinone-L’emergenza Covid si è abbattuta come un ciclone sui ciociari, scesi in campo senza quattordici calciatori e con tre soli elementi in panchina, tra i quali due portieri. I gialloblù hanno messo il cuore oltre l’ostacolo, riacciuffando il Pordenone e centrando un pareggio che vale quanto una vittoria.

TOP CALCIATORI

1)Abdelhamid Sabiri (Ascoli)-Un eurogol su punizione, un tocco vellutato dopo aver eluso la trappola del fuorigioco. Il centrocampista marocchino, con passaporto tedesco, si mette sulle spalle l’Ascoli e manda in tilt la Spal, firmando insieme ai suoi compagni una delle imprese della giornata.

2)Andrè Anderson (Salernitana)-Semplicemente micidiale. Se la capolista ha conservato il trono, lo deve anche e soprattutto alla sua doppietta da “rapace” dell’area di rigore del brasiliano, tornato in prestito dalla Lazio.A soli 21 anni, ha ancora tempo per dare ragione a chi, ai tempi del Santos, lo considerava un talento puro.

3)Nicola Bellomo (Reggina)-La forza della caparbietà. Il palo alla destra di Cerofolini sembrava dovesse mandare agli archivi un’altra gara “stregata”, ma il numero 10 barese ha ripreso il pallone scaraventandolo in fondo al sacco. Per la Reggina una vittoria che vale oro, per Bellomo un bacio al cielo e la dedica al caro nonno, scomparso da poco.

TOP ALLENATORI

1)Alessio Dionisi (Empoli)-Se non fosse per alcuni momenti di amnesia, che sono costati qualche punto lungo il cammino, la sua squadra sarebbe una macchina perfetta. Continuando così, Dionisi arriverà in massima serie, indipendentemente dal traguardo che raggiungerà con l’Empoli…

2)Fabrizio Castori (Salernitana)-Il suo ritorno a Salerno, per tutta una serie di motivi, non era stato certo accolto con grande entusiasmo. Partita dopo partita, questo “eterno combattente” sta riuscendo a far venire il sorriso anche ai più critici.

3) Andrea Sottil (Ascoli)-Quella contro la corazzata Spal, non sembrava certo l’occasione propizia per esordire sulla panchina di una squadra penultima in classifica, che nelle ultime sette gare aveva raccolto solo un punto. La fortuna di sicuro gli ha sorriso, ma il successo ottenuto equivale ad una impresa.