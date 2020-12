Serie B, il programma odierno: apre Reggio Emilia, chiude Cremona

Stavolta niente spezzatino, tutta la serie B scenderà in campo oggi, complice l’ultimo turno dell’anno solare, che andrà in scena mercoledì. Alle sette partite che si giocheranno in contemporanea, con calcio d’inizio alle ore 15:00, faranno eccezione l’anticipo tra Reggiana e Reggina (12:30), ed i posticipi Brescia-Empoli (18:00) e Cremonese-Monza (ore 21:00). Rinviata Chievo-Cittadella, con i granata che stavolta hanno fatto valere il “bonus”.

Serie B, quindicesima giornata: Reggiana-Reggina in anticipo, big match a Venezia e Brescia.

Reggina LIVE Reggiana-Reggina su RNP! Rivas due volte vicino al gol 27/12/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Per la quindicesima giornata della serie Bkt, allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia sfida di pranzo tra Reggiana e Reggina. Gara che arriva a pochi giorni dal Natale, con le due compagini chiamate agli straordinari...

Reggina Reggiana-Reggina, FORMAZIONI UFFICIALI: Guarna titolare, fuori Bellomo e Cionek. 27/12/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Lunch match della domenica per la Reggina impegnata al Città del Tricolore di Reggio Emilia contro la Reggiana. Queste le scelte ufficiali dei due tecnici per la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di serie...