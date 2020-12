Reggina, Rivas: “Arrabbiato per le occasioni sciupate, contento per la vittoria”

Tre grandi occasioni per andare a segno, l’ultima fallita in malo modo: Rigoberto Rivas è stato tra i calciatori amaranto più pericolosi a Reggio Emilia. Dopo la vittoria l’attaccante honduregno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Reggina Tv: “Sono contento per la vittoria della squadra. Sono tre punti pesanti. Un po’ arrabbiato per le occasioni sciupate, ma adesso testa alla prossima. Il mister mi ha chiesto di attaccare la profondità e loro sono andati in difficoltà. Ho semplicemente seguito le indicazioni che mi sono state date. Dobbiamo migliorare in alcune cose, ma questa è la strada giusta. Ci manca essere un po’ più concreti, me compreso. Sul gol fallito sono arrivato stanco e volevo superare in dribbling il portiere. Lì bisogna tirare. Devo sicuramente fare fare meglio”.

L’attaccante amaranto sulla sua posizione in campo ha spiegato che “Penso che questo è un ruolo che mi piace e mi trovo bene. Il mister è una persona a cui piace parlare con i calciatori e credo che i risultati si stiano vedendo”.