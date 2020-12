Reggina a secco di vittorie in trasferta. A Reggio Emilia i precedenti sorridono ai granata

Sono 15 i precedenti tra Reggiana e Reggina in Emilia: 6 vittorie dei padroni di casa (ultimo 2-0 nella serie B 1990/91), 8 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1998/99) e 1 successo calabrese (3-1 nella serie B 1995/96). Il “derby” delle due Reggio, Emilia e Calabria torna in campionati ufficiali: l’ultimo match tra Reggiana e Reggina, proprio in B, risale al 1998/99 e finì 1-1. Reggina squadra della B 2020/21 che perde il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’, dopo 14 giornate: -11 il deficit amaranto. La Reggina è una delle 3 squadre della Serie BKT 2020/21 ancora senza successi esterni, come Ascoli e Virtus Entella: i calabresi, in serie B, non vincono dall’8 marzo 2014, 3-0 a Carpi e da allora, tra i cadetti, si contano 14 trasferte amaranto con score di 6 pareggi e 8 sconfitte. Confronto tecnico inedito tra Massimiliano Alvini e Marco Baroni.

Sarà l’arbitro Amabile di Vicenza a dirigere la gara tra Reggiana e Reggina. I precedenti con la Reggiana sono 3: 2 vittorie e un pareggio. Anche con la Reggina tre direzioni di gara con 2 vittorie e 1 sconfitta.