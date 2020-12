Reggiana-Reggina pronostico, probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming

Per la quindicesima giornata di serie B si affrontano Reggiana e Reggina. I granata emiliani reduci dal pareggio di Empoli, gli amaranto calabresi da quello di Vicenza. Torna il “derby” delle due Reggio, Emilia e Calabria in campionati ufficiali: l’ultimo match tra Reggiana e Reggina, proprio in B, risale al 1998/99 e finì 1-1. Sarà l’arbitro Amabile di Vicenza a dirigere la gara tra Reggiana e Reggina. I precedenti con la Reggiana sono 3: 2 vittorie e un pareggio. Anche con la Reggina tre direzioni di gara con 2 vittorie e 1 sconfitta.

Reggiana, probabile formazione

Parecchi indisponibili nella Reggiana, come confermato in conferenza stampa dal tecnico Alvini. Non convocati Lunetta, Espeche, Rossi e Rozzio, in dubbio anche Libutti e Kargbo usciti con qualche acciacco dalla partita ad Empoli, così come il difensore Ajeti. Scelte quasi obbligate per l’allenatore che, comunque, cercherà di non rinunciare alla vivacità di Kargbo in attacco e all’esperienza di Ajeti in difesa.

REGGIANA (3-5-2): Cerofolini; Gyamfi, Ajeti, Costa; Zampano, Varone, Muratore, Radrezza, Kirwan; Kargbo, Mazzocchi. All. Alvini

Probabile formazione Reggina

Sei le assenze che si ripropongono tra gli amaranto: Ménez, Lafferty, Charpentier, Rossi, Faty e Denis. Con molta probabilità, Baroni opterà nuovamente per il 4-3-3, con la sorpresa di Guarna in porta ed il ballottaggio tra Cionek e Stavropoulos. L’altro centrale sarà Loiacono, mentre sulle fasce saranno confermati Delprato (a destra) e Di Chiara (a sinistra). In mezzo al campo non dovrebbero esserci dubbi per Baroni, con la probabile conferma del trio Bianchi-De Rose-Folorunsho. Tridente composto sicuramente da Rivas, il quale dovrebbe ritrovarsi Situm come ala destra e uno tra Bellomo e Liotti.

REGGINA (4-3-3): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara: Bianchi, De Rose, Folorunsho; Situm, Rivas, Bellomo. All. Baroni

Dove vederla in Tv

La partita tra Reggiana e Reggina inizierà alle ore 12:30 ed è valida per la quindicesima giornata del torneo cadetto. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la serie B. E’ possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone), e sui pc fissi. La gara è visibile anche sul canale 209 di Sky. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente è possibile seguire la diretta LIVE testuale sul nostro sito Reggionelpallone.it, che al termine dell’incontro pubblicherà tutti gli approfondimenti consueti con Commenti, pagelle, top, flop, fotogallery e interviste del post gara.

Reggiana-Reggina pronostico

Sembra esserci equilibrio tra le agenzie di scommesse: la Snai quota la vittoria emiliana a 2.65, il pareggio a 3 e il successo della Reggina a 2.85. Per Sisal invece queste le quote 1 a 2.60, X a 3.0, il 2 a 2.90.