Reggiana-Reggina, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Tornando alla Gazzetta del Sud, la probabile formazione prevede l’inserimento di Situm e Liotti nel tridente offensivo, con Rivas “falso nueve” e Bellomo in panchina. Quotidiano del Sud e Gazzetta dello Sport, puntano sullo stesso undici titolare visto a Vicenza.

In porta, solo Gazzetta del Sud da una chance a Guarna, mentre secondo tutti gli altri quotidiani Plizzari conserverà il posto da titolare. Il Corriere dello Sport invece, è l’unico ad ipotizzare un cambio nel quartetto difensivo, con Cionek al posto di Stavropoulos. Sempre secondo il CorSport, Baroni tornerà al 4-4-2, con Folorunsho esterno sinistro e la “coppia leggera” Bellomo-Rivas a dar vita al reparto d’attacco.

Aria di conferme, per quanto riguarda l’undici amaranto che alle 12:30 scenderà in campo a Reggio Emilia.

