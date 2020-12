Reggina, Baroni dopo la vittoria: “Mi è piaciuta la prestazione”

Dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia le dichiarazioni del tecnico Marco Baroni ai microfoni di Reggina TV:

“A me è piaciuta tanto la prestazione. Avevo chiesto personalità: non abbiamo mai subito, siamo andati a prenderli alti. E’ quello che voglio e che chiederò a questi ragazzi. Lo hanno fatto bene oggi e a loro vanno i miei complimenti. C’è voglia di tirarsi fuori da questa situazione. Adesso dobbiamo stare tranquilli. Nel calcio ci vuole equilibrio. Non abbiamo ancora fatto nulla. Il risultato è arrivato contro una squadra temibile e siamo stati bravi ad imbrigliarli“.

Sull’espulsione: “Dobbiamo cancellare dalla testa gli episodi negativi e pensare positivo: la fortuna e la sfortuna siamo noi a determinarle. Nel momento in cui siamo rimasti in 10 la squadra ha mantenuto equilibrio. Thiago (Cionek, nds) è entrato benissimo ed è stato lui a portare su quella palla che ci ha poi permesso di vincere“.

Sul modulo: “Io ho in testa un tipo di calcio: entrare in campo, fare la partita e provare a vincere. Il sistema di gioco è funzionale a quelle che sono le caratteristiche dei calciatori a disposizione. Dobbiamo essere difensivamente equilibrati e portare alta la pressione. Non dobbiamo ripiegare, perchè se portiamo gli avversari nella nostra area è più facile subire gol“.

Sul periodo: “Sono una persona che vive di fiducia. Le paure non hanno posto in un terreno di calcio. Si possono pareggiare o perdere le partite, ma bisogna sempre avere dentro ognuno di noi l’orgoglio, la determinazione, la voglia. Al mio arrivo ho detto ai ragazzi che preferisco un passo in avanti che mezzo indietro. Viviamo un momento delicato, dal punto di vista delle assenze e del poco tempo a disposizione. Mi sono già messo alle spalle questa vittoria, perchè tra tre giorni si torna in campo contro una squadra forte e bisogna dare continuità di risultati“.