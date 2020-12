LIVE Reggiana-Reggina su RNP! Rivas due volte vicino al gol

Per la quindicesima giornata della serie Bkt, allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia sfida di pranzo tra Reggiana e Reggina. Gara che arriva a pochi giorni dal Natale, con le due compagini chiamate agli straordinari visto il fitto calendario (torneranno in campo già giorno 30). Seguite gli aggiornamenti in live su RNP.

REGGIANA-REGGINA 0-0 al 5′

6′ Ancora Rivas, grande giocata destro a giro di potenza, vola Cerofolini a deviare. REGGINA GIA’ DUE VOLTE VICINO AL GOL CON RIVAS

3′ Subito occasione per Rivas lanciato a rete, a tu per tu con il portiere emiliano l’attaccante della Reggina spara sul portiere in uscita. CHE OCCASIONE!

Squadre in campo, tutto pronto al Città del Tricolore, tra pochi istanti via al match tra Reggiana e Reggina

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggiana (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Martinelli, Costa; Cambiaghi, Muratore, Varone, Kirwan; Radrezza; Kargbo, Mazzocchi. A disposizione: Voltolini, Venturi, Zampano, Zamparo, Pezzella, Libutti, Marchi, Gatti, Voltan, Germoni. Allenatore: Alvini.

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas. A disposizione: Farroni, Plizzari, Cionek, Gasparetto, Peli, Rolando, De Rose, Marcucci, Mastour, Bellomo, Vasic. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Daniel Amabile di Vicenza (Enrico Caliari di Legnago e Vittorio Di Gioia di Modena). Quarto ufficiale: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

PRE GARA

La sfida tra le due Reggio

Torna il “derby” delle due Reggio, Emilia e Calabria in campionati ufficiali: l’ultimo match tra Reggiana e Reggina, proprio in B, risale al 1998/99 e finì 1-1.

L’Arbitro

Sarà l’arbitro Amabile di Vicenza a dirigere la gara tra Reggiana e Reggina. I precedenti con la Reggiana sono 3: 2 vittorie e un pareggio. Anche con la Reggina tre direzioni di gara con 2 vittorie e 1 sconfitta.

Qui Reggiana

Parecchi indisponibili nella Reggiana reduce dall’ottimo pareggio di Empoli. Come confermato in conferenza stampa dal tecnico Alvini non sono convocati Lunetta, Espeche, Rossi e Rozzio, in dubbio anche Libutti e Kargbo usciti con qualche acciacco dall’ultima partita, così come il difensore Ajeti.

Qui Reggina

Sei le assenze che si ripropongono tra gli amaranto: Ménez, Lafferty, Charpentier, Rossi, Faty e Denis. Amaranto che dopo una serie di sette sconfitte su otto gare sono riusciti a conquistare un punto in trasferta a Vicenza.