Le pagelle amaranto: Crisetig show, Bellomo decisivo. Rivas, croce e delizia

Prestazione maiuscola degli amaranto, che centrano il primo successo esterno della stagione e tornano al successo dopo quattro giornate.

Guarna 6-Una provvidenziale uscita coi piedi lontano dall’area. Per il resto, è chiamato al minimo indispensabile.

Delprato 7-Jolly preziosissimo. Chiude con puntualità la cerniera della difesa a quattro, ed appena può crea superiorità anche sull’out avversario.

Loiacono 6,5-Insieme a Stavropoulos riesce a tenere alta la difesa ospite. Autoritario sia negli anticipi che nei duelli fisici.

Stavropoulos 6.5-Per gran parte di gara è un muro umano. Peccato per quei due cartellini gialli rimediati in pochi minuti, con i quali lascia la Reggina in dieci.

Di Chiara 6.5-Nel primo tempo, i suoi ripetuti inserimenti mandano in tilt la catena di destra emiliana. Nella ripresa si dedica maggiormente alla fase difensiva.

Bianchi 6,5-Altra prova di enorme sostanza. Chiude e si sacrifica sempre con i tempi giusti, dando una mano anche alla manovra. 87′ Cionek sv

Crisetig 7 (il migliore)-Il cervello del centrocampo. Cuce, disegna, chiama gli schemi. Soltanto un miracolo di Cerofolini, gli nega il terzo gol stagionale.

Folorunsho 7-Sta tornando la “pantera” di Francavilla Fontana. Manca un po’ di killer istinct nella fase di finalizzazione, ma strapotere fisico e tecnica gli consentono di fare a fettine la mediana avversaria.

Situm 6-Gara di grande intelligenza tattica, i suoi movimenti non sono mai banali o scontati. Anche in questo caso però, sarebbe servita un po’ più di “ferocia”. 79′ Rolando sv

Rivas 6.5-Dribling, fantasia, velocità. Sarebbe stato il migliore in campo per distacco, se non fosse stato per il gol divorato. Si fa perdonare dando in la al gol-partita.

Liotti 5.5-Si muove molto, ma con poca lucidità. Spreca una potenziale palla gol clamorosa, sbagliando un facile appoggio. 61′ Bellomo 7 –Addomestica un paio di palloni difficili, prima di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto: un gol al secondo tentativo, che può riscrivere la stagione della Reggina.

Baroni 7.5-Una prestazione ottima a Vicenza, una prestazione sontuosa a Reggio Emilia. La sua Reggina domina per un’ora, poi coglie un meritatissimo successo nonostante l’inferiorità numerica.