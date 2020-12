Il Flop di Reggiana-Reggina: per l’arbitro Amabile un errore eclatante

Nella giornata che vede la Reggina tornare vincitrice in trasferta per la prima volta in campionato, a complicare le cose era stato l’arbitro del match, Daniel Amabile da Vicenza.

Una prestazione insufficiente quella del fischietto veneto. Pronti via, nega un rigore solare alla Reggina sul tiro di Bianchi “parato” al centro dell’area granata da Varone. Il direttore di gara nonostante sia in ottima posizione ritiene di non dover assegnare l’ evidente penalty alla Reggina.

Un’incertezza che avrebbe potuto segnare il destino dell’incontro. Anche nel resto della partita la sua direzione resta sempre titubante e mai sicura come quando concede una punizione al limite dell’area alla Reggiana, non accorgendosi che il giocatore emiliano era di due metri in fuorigioco. Fortunatamente viene richiamato dal collaboratore che lo fa tornare sui suoi passi. Nulla da eccepire invece sul doppio giallo a Stavropoulos, entrambi i cartellini sono giusti.

Giuseppe Canale