I TOP di Reggiana-Reggina: Crisetig leader, Folorunsho e Delprato incisivi

Seconda trasferta consecutiva per la Reggina, impegnata e vittoriosa in quel di Reggio Emilia.

Confermata la difesa a 4 che riesce,con il contributo di tutta la squadra, a portare per la prima volta i 3 punti a casa mantenendo la porta inviolata. Squadra pressoché perfetta. Spiccano le prestazioni di Del Prato, Crisetig e Folorunsho.

Enrico Del Prato sempre più protagonista. Prestazioni di sostanza per questo ventenne travestito da veterano. Sulla fascia destra, annulla praticamente tutti gli uomini che mister Alvini gli mette in zona. Si fa vedere anche in attacco con continuità e con inserimenti sempre costanti. Anche sugli angoli si fa trovare sempre in zona e di certo presto arriverà anche il gol. Predestinato.

Lorenzo Crisetig dopo qualche settimana d’appannamento è tornato padrone del centrocampo amaranto. Mister Baroni gli consegna le chiavi della zona mediana e lui torna ad imporsi come sa fare, da leader. Lancia, propone e smista palloni mai banali con continuità. La sua visione di gioco consente a tutta la squadra di beneficiarne in entrambi le fasi di gioco riuscendo a mantenersi sempre corta e concentrata. In crescita.

Michael Folorunsho schierato oggi leggermente più avanti del solito, sfodera un’altra prestazione super, la seconda consecutiva, che lo pongono sempre di più come uomo “fondamentale” nelle gerarchie del nuovo assetto targato Baroni. Prestazione di sostanza, fisica e di carattere, com’è nelle sue caratteristiche, da lottatore mai domo. Considerando la giovane età i margini di miglioramento sono enormi. Sta diventando uno dei punti fermi del nuovo centrocampo amaranto.

Giuseppe Canale