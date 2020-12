Bellomo abbatte la Reggiana: blitz della Reggina al ”Mapei Stadium”

Ventidue giorni dopo, la Reggina torna al successo e lo fa al termine di una sfida combattuta e per gran parte giocata da protagonista contro una Reggiana poco brillante ed a tratti scarica. Al ”Mapei Stadium” i calabresi passano con il punteggio di 0-1, nel segno del subentrato Nicola Bellomo che, all’88’, ha sigillato i tre punti con un guizzo che sa di liberazione e che abbatte il muro dei padroni di casa, ma soprattutto quello del periodo buio della sua squadra.

Grande carattere da parte degli uomini di Baroni, che giocano un primo tempo a senso unico approcciando la gara con determinazione e voglia di cercare la profondità aggrappandosi agli scatti di Rivas. Sono dell’honduregno, schierato al centro del tridente, infatti, i primi brividi di gara, arrivati nei primi cinque minuti di gioco. Su entrambi, la pronta risposta del portiere di casa Cerofolini. Calabresi che recriminano anche un calcio di rigore dopo circa un minuto di gioco, per via di un fallo di mano in area alquanto netto di Varone, evidentemente non giudicato tale da un direttore di gara molto vicino all’azione. Amaranto costantemente in avanti, ma andati negli spogliatoi con il punteggio di 0-0.

Nella ripresa, Crisetig e compagni abbassano leggermente il ritmo e i padroni di casa accennano alla reazione, seppur ben gestita da una retroguardia, quella amaranto, impeccabile. Non si può usare lo stesso aggettivo per descrivere il comportamento di Rivas al 69′, in occasione di una palla gol che ha visto l’honduregno sfruttare un retropassaggio errato dei granata ed involarsi verso la porta, a tu per tu con Cerofolini. Opportunità clamorosamente sfumata visto il tentativo dell’attaccante di saltare il portiere (non riuscito) anziché calciare in porta. Episodio, tuttavia, fortunatamente dimenticato nel finale, quando, in dieci per via dell’espulsione di Stavropoulos, la Reggina sigla la rete del vantaggio con il neo entrato Nicola Bellomo. Il fantasista barese si ritrova il pallone sui piedi, in area, in seguito ad una smanacciata di Cerofolini: colpisce il palo alla prima conclusione, insacca in rete alla seconda, abbattendo il muro della Regia e trovando il jolly che vale i tre punti.

La Reggina si porta a quota 14 punti e ritrova una vittoria che manca dal 5 dicembre scorso: la terza in campionato, la prima dell’era Baroni. Sulla strada della rinascita…

an. cal.