Serie B, 15^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

La Salernitana resta al primo posto, ma l’Empoli non molla. La Reggina scavalca il Pescara ed aggancia il Cosenza, Ascoli e Virtus Entella si rialzano. SERIE B 15^ GIORNATA Reggiana-Reggina 0-1 Virtus Entella-Pescara 3-0...

Nella giornata che vede la Reggina tornare vincitrice in trasferta per la prima volta in campionato, a complicare le cose era stato l’arbitro del match, Daniel Amabile da Vicenza. Una prestazione insufficiente quella del...