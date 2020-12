La storia di Reggiana-Reggina: prevale il segno “X”, nel ’96 fu grande festa…

Verso Reggiana-Reggina: tutto pronto per la sedicesima edizione, gli amaranto hanno vinto soltanto una volta.

E’ datato 10 marzo 1957, il primo precedente della Reggina in terra emiliana. Sessant’anni fa, le due squadre si divisero la posta in palio, nell’unico incrocio relativo alla serie C. Da allora, granata ed amaranto si sono sempre affrontati nel torneo cadetto.

Il bilancio complessivo è di cinque vittorie per gli emiliani, una vittoria per i calabresi e ben nove pareggi. Il match, torna a distanza di 21 anni: nell’aprile del ’99 la Reggina di Gustinetti, in odore di serie A, rispose al vantaggio locale con il gol di Artico (1-1).

Il ricordo più importante, è relativo quella che fino ad oggi rappresenta l’unica vittoria della compagine dello Stretto. Il 9 giugno del ’96 infatti, allo stadio Giglio di Reggio Emilia, Reggiana-Reggina fu una grande festa per due. I granata di Ancelotti celebrarono davanti ai loro tifosi la serie A conquistata una settimana prima, mentre i ragazzi di Gagliardi, vincendo col punteggio di 1-3, riuscirono a centrare il quarto successo consecutivo ottenendo così una incredibile salvezza in rimonta (nella foto, i numerosissimi tifosi reggini presenti quel giorno).

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

Serie C girone unico 1956/1957, 6^ giornata di ritorno (10/3/1957)

Reggiana-Reggina 1-1

Reggina: Morselli, Oblach, Magni, Gatto, Cadè, Scarlatteri, Dalfini, Leoni, Peruzzi, Casisa, De Vito. Allenatore: Pugliese.

Marcatori: Peruzzi.

Serie B 1965/1966, 8^ giornata di ritorno (3-4-1966)

Reggiana-Reggina 0-0

Reggina: Persico, Mupo, Barbetta, Camozzi, Lancini, Neri, Alaimo, Ferrario, Santonico, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

Serie B 1966/1967, 5^ giornata di ritorno (5-3-1967)

Reggiana-Reggina 1-0

Reggina: Ferrari, Sbano, Bello, Camozzi, Tomasini, Neri, Alaimo, Clerici, Ferrario, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

Serie B 1967/1968, 4^ giornata di andata (1-10-1967)

Reggiana-Reggina 1-1

Reggina: Jacoboni, Sbano, Mupo, Divina, Bello, Gardoni, Zani, Ferrario, Vallongo, Florio, Toschi. Allenatore: Maestrelli.

Marcatore: Florio.

Serie B 1968/1969, 4^ giornata di ritorno (9-3-1969)

Reggiana-Reggina 1-0

Reggina: Ferrari, Clerici, Bello, Divina, Sonetti, Pesce, Lombardo, Pirola, Toschi, Florio (Causio), Vallongo. Allenatore: Segato.

Serie B 1969/1970, 12^ giornata di andata (7-12-1969)

Reggiana-Reggina 0-0

Reggina: Ferrari, Divina, Pirola, Tacelli, Sonetti, Pesce, Perucconi, Del Barba, Vallongo, Lombardo, Toschi. Allenatore: Galbiati.

Serie B 1971/1972, 8^ giornata di andata (14-11-1971)

Reggiana-Reggina 2-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Cozzani, Righi, Molinari, Merighi, Fazzi, Scarpa, Bongiorni. Allenatore: Rubino.

Serie B 1972/1973, 8^ giornata di andata (12-11-1972)

Reggiana-Reggina 0-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Bellotto, Raschi, Martella, Nimis, Tamborini, Pulitelli, Mazzia, Capogna Allenatore: Mazzetti.

Serie B 1973/1974, 14^ giornata di ritorno (12-5-1974)

Reggiana-Reggina 2-0

Reggina: Cazzaniga, Siciliano, D’Astoli, Sali, Landini, De Petri, Filippi, Dal Pozzolo (Comini), Merighi, Corni, Bonfanti Allenatore: Cataldo.

Serie B 1989/1990, 14^ giornata di andata (26-11-1989)

Reggiana-Reggina 1-1

Reggina: Rosin, Bagnato (Cascione), Attrice, Armenise (De Marco), Pozza, Pergolizzi, Mariotto, Bernazzani, Paciocco, Orlando, Simonini. Allenatore: Bolchi.

Marcatori: 7′ pt Mariotto (RC), 5′ st De Vecchi (RE).

Serie B 1990/1991, 1^ giornata di ritorno (27-1-1991)

Reggiana-Reggina 2-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Bernazzani, Fimognari, Gnoffo (Maranzano), Gio.Tedesco, Scienza, La Rosa (Carbone); Poli, Simonini. Allenatore: Graziani.

Marcatori: 19′ st Melchiorri, 29′ st Ravanelli.

Serie B 1995/1996, 19^ giornata di ritorno (9-6-1996)

Reggiana-Reggina 1-3

Reggina: Scarpi, Vincioni, Marin, S.Veronese, Di Sauro, Toscano (Torbidoni), Carrara, Poli, Pasino, Aglietti (M.Veronese), Visentin. Allenatore: Gagliardi.

Marcatori: 8′ pt Toscano (RC), 19′ pt Aglietti (RC), 28′ pt Schenardi (RE), 39′ pt Aglietti (RC).

Serie B 1997/1998, 2^ giornata di ritorno (7-2-1998)

Reggiana-Reggina 1-1

Reggina: Micillo, Diliso, Ziliani (Di Sole), Aloisi, Giacchetta, Pinciarelli (Campo), Perrotta, Sesia, Morabito, Lorenzini (Marino), Pasino. Allenatore: Colomba.

Serie B 1998/1999, 9^ giornata di ritorno (3-4-1999)

Reggiana-Reggina 1-1

Reggina: Orlandoni, Ziliani, Di Sole, Giacchetta, Sussi, Pinciarelli (Tomic), Briano, Cozza, Poli, Artico, Possanzini. Allenatore: Gustinetti.

Marcatori: 39′ pt Margiotta (RE), 43′ pt Artico (RC).