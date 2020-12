Da una Reggio all’altra: tre ex Reggina nelle fila della Regia

Tra il turno infrasettimanale giocato sotto feste e l’immediato ritorno in campo giusto un paio di giorni dopo il Natale, la Serie B non si ferma e prosegue nel suo tour de force di incontri ravvicinati nell’ultimo mese dell’anno. Domani, al ”Mapei Stadium”, Reggiana e Reggina si sfideranno per la 15^ giornata del campionato cadetto e lo faranno con un match che già si preannuncia scoppiettante e che vedrà tre ex calciatori dei calabresi nelle fila della ‘Regia’.

Tutti facenti capo all’ultimo decennio, tutti con caratteristiche difensive. Si tratta di Andrea Costa, Riccardo Gatti e Niko Kirwan, tra i quali, oltre che B e C, c’è anche un po’ di Serie A. Il riferimento, in tal senso, va proprio a Costa, arrivato in punta di piedi dal Bologna (in B) su suggerimento dell’allora tecnico Renzo Ulivieri, assaporando per la prima volta la Serie A.

Le tappe in amaranto di Costa: dall’esordio contro la Juve alla notte di Novara

Reggiano doc (e cresciuto nel settore giovanile della Regia), si trasferì in Calabria a soli 22 anni (da terzino sinistro) nel mercato invernale della stagione 2007/08, dove esordì in massima serie in un Reggina-Juventus (2-1). Dieci presenze il primo anno alle spalle di Modesto, epilogo diverso la stagione seguente, dove fu titolare e totalizzò 36 presenze ed una rete (la sua prima in Serie A, arrivata al ”Granillo contro il Catania, sigillando l’1-1). In amaranto anche in seguito alla retrocessione in B, militò in cadetteria tra ripetuti problemi fisici. Chiuse la prima annata (quella che sarebbe dovuta essere dell’immediato ritorno in A) al 12° posto, mentre nella seconda, oltre a consacrarsi nel ruolo di difensore centrale per mani di Atzori, raggiunse i play-off, poi persi in semifinale nella maledetta notte di Novara. Novanta presenze ed una rete nella sua esperienza a Reggio Calabria, durata tre stagioni e mezza. Tornato nella sua città natale lo scorso anno, ottenne la promozione vincendo i play-off.

Le tappe in amaranto di Gatti: derby vinti e pochi acuti

Arrivato in riva allo Stretto nell’estate 2017, in seguito alla rivoluzione tecnica che portò Maurizi in panchina e Basile alla guida dell’area tecnica, Riccardo Gatti fu uno dei primi innesti della stagione 2017/18, nella quale fu caldo l’asse con l’Atalanta, dal momento in cui oltre al difensore arrivarono anche il portiere Turrin e l’attaccante Tulissi. La sua prima gara con la maglia amaranto risale al derby di coppa Italia Serie C contro il Catanzaro, deciso dalla rete in stile ‘scorpione’ di Bezziccheri, mentre proprio contro i giallorossi esordì in campionato qualche settimana dopo (altra vittoria, questa volta per 2-1). Alternò campo e panchina ed accusò anche qualche problema fisico, ma venne scalzato dall’arrivo di Ferrani nel mercato di gennaio, con la formazione amaranto che passò dal 4-3-1-2 al 3-5-2. In totale, collezionò 21 gettoni in riva allo Stretto, prima di trasferirsi al Monopoli.

Le tappe in amaranto di Kirwan: da Cevoli a Toscano, passando per Drago

Neozelandese, figlio d’arte (suo padre John fu un grande rugbista) ed allora 23 enne: si presentò così Niko Kirwan in riva allo Stretto, dopo una stagione passata al Mestre, a Venezia. Fu notevole il suo impatto in amaranto, in una stagione in cui la compagine calabrese si avviava verso un’altra rivoluzione tecnica, che questa volta portò Cevoli in panchina e Taibi nel ruolo di ds. Fu uno dei giocatori più impiegati in quella stagione, dove saltò soltanto tre partite tra campionato, coppa Italia e play-off (nonostante il cambio tecnico Cevoli-Drago). Trentasette presenze ed una rete (che valse i tre punti contro la Casertana) in quell’annata (caratterizzata dall’avvento di Gallo a cavallo tra il dicembre 2018 ed il gennaio 2019). L’annata seguente, iniziò il precampionato con il nuovo corso targato Toscano, disputando anche le due gare di coppa Italia nel periodo estivo prima di trasferirsi nell’altra Reggio, Emilia, dove la scorsa stagione ottenne la promozione vincendo i play-off.

