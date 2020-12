Reggina, Baroni: “Adottiamo sistema di gioco che ci permette di essere efficaci”

Domani alle 12:30 la Reggina sarà di scena a Reggio Emilia contro la Reggiana. Alla vigilia del match, al termine dell’allenamento al Sant’Agata e prima della partenza, il tecnico amaranto Marco Baroni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito ufficiale della società.

Sull’avversaria di domani, la Reggiana, il tecnico ha detto: “E’ una gara complicata, è una squadra che ha un calcio che conosce, c’è stata continuità di gestione tecnica, quindi un progetto che prosegue. Hanno corsa, entusiasmo, qualità, in questa categoria sono tutte partite difficili ma non impossibili. Ci siamo preparati bene, dobbiamo scendere in campo con grande rispetto per l’avversario ma anche fiduciosi di poter fare una prestazione importante sia dal punto di vista fisico che mentale” ha detto Baroni.

Modulo tattico e varianti

“In questo momento abbiamo cambiato anche per l’ indisponibilità dei giocatori, siamo in emergenza con tanti infortuni e assenti e dunque devo trovare un equilibrio nel sistema di gioco che ci permetta di essere efficaci anche nella fase offensiva perché è chiaro che sia proprio quello il reparto più in difficoltà proprio per le tante assenza. Quando potremo lavorare stabilmente con l’organico è chiaro che io preferisco affidarmi ad un sistema di gioco principale, poi ci sono delle gare in cambieremo ma sempre con l’obiettivo di vincere la partita”.

Rivas e la posizione offensiva

“Rivas sugli esterni? Io non metterei mai un giocatore in un ruolo che non può fare. In questo momento sta agendo da attaccante per assenza di giocatori in quel ruolo e lo sta facendo bene, ma può migliorare. Può giocare ovunque sia destra che a sinistra sul fronte offensivo”.