Reggina, quanti punti persi tra primo e secondo tempo: la statistica

Una delle principali costanti del cammino amaranto in questo primo scorcio di serie bkt è quella di farsi rimontare alla distanza. Per non smentirsi la Reggina ha replicato questo “andazzo” anche nelle ultime tre uscite, venendo sconfitta con Venezia e Cittadella e facendosi pareggiare a Vicenza.

Anche al Menti, infatti, la Reggina si è fatta raggiungere dagli uomini di Di Carlo dopo aver chiuso in vantaggio all’intervallo. Sono in totale 11 i punti persi nelle riprese dopo 14 giornate, rispetto ai propri risultati al 45’.Un patrimonio enorme in termini di classifica per gli amaranto che, al più presto, dovranno invertire anche questa rotta scrollandosi di dosso questa etichetta.