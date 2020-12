Reggiana-Reggina, la probabile formazione amaranto: Baroni punta su Rivas. In porta possibile sorpresa

Dare continuità a quanto di buono visto a Vicenza e cercare di centrare i tre punti. E’ l’obiettivo della Reggina, che anche contro la Reggiana sarà chiamata ad un banco di prova insidioso viste le capacità di un avversario reduce da tre gare a secco di vittorie. Ci proverà Marco Baroni, il quale tenterà il blitz in terra emiliana, nell’altra Reggio, a caccia del suo primo successo sulla panchina amaranto. Il tecnico fiorentino dovrà comunque fare i conti con le assenze e l’emergenza in attacco, diventate oramai una costante per la squadra calabrese in questo avvio di campionato. Sei le assenze che si ripropongono tra gli amaranto, relative alle indisponibilità di Ménez, Lafferty, Charpentier, Rossi, Faty e Denis (con quest’ultimo che, contrariamente alle aspettative del tecnico, non ce l’ha fatta a recuperare).

Con molta probabilità, Baroni opterà nuovamente per il 4-3-3, già sfoderato a Vicenza e con il quale la squadra aveva dimostrato un buon adattamento al modulo. Blocco difensivo verso la conferma per 3/4, con l’unica variante che dovrebbe essere dettata dal ritorno di Cionek al posto di Stavropoulos, seppur il ballottaggio tra i due sia ancora vivo ed abbastanza fitto. L’altro centrale sarà Loiacono, mentre sulle fasce saranno confermati Delprato (a destra) e Di Chiara (a sinistra). Tutta la linea a quattro potrebbe agire davanti a Guarna, il quale tornerebbe in campo dopo un mese e venti giorni.

In mezzo al campo non dovrebbero esserci dubbi per Baroni, con la probabile conferma del trio Bianchi-De Rose-Folorunsho. Tridente composto sicuramente da Rivas, il quale dovrebbe ritrovarsi Situm come ala destra (in vantaggio su un Rolando in condizioni non ottimali) e Bellomo come ala sinistra (in ballottaggio con Liotti, anche questo dubbio il tecnico potrebbe scioglierlo solo domattina).

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-3-3): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara: Bianchi, De Rose, Folorunsho; Situm, Rivas, Bellomo. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Cionek-Stavropoulos 55-45%, Bellomo-Liotti 55-45%

INDISPONIBILI: Ménez, Denis, Rossi, Lafferty, Charpentier, Faty

Antonio Calafiore