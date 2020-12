Reggina, i convocati di Baroni per la Reggiana: torna Liotti, Denis non ce la fa

Da poco diramata la lista dei calciatori amaranto che prenderanno parte alla trasferta di Reggio Emilia per la sfida di domani (ore 12:30) contro la Reggiana. Baroni, che ha fatto le sue scelte a riguardo al termine della rifinitura odierna, dovrà fare ancora i conti con gli indisponibili, la cui lista non muta rispetto a qualche giorno addietro. Non ce la fa German Denis, sul quale Baroni aveva lasciato presagire qualche speranza di recupero in seguito al pareggio di Vicenza. Torna invece Liotti, il quale ha scontato il turno di squalifica, mentre l’attacco resta decimato.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Denis, Faty, Lafferty, Ménez, Rossi.