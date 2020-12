Reggiana, Alvini: ”Reggina partita con obiettivi di alta classifica, ma il nostro focus…”

Alla vigilia della sfida del ”Mapei Stadium”, il tecnico della Reggiana, Massimiliano Alvini, ha parlato in vista del match contro la Reggina. L’obiettivo dei granata è continuare a crescere, lo ha dichiarato lo stesso allenatore degli emiliani che, così come riporta Reggionline.com, esprime tutta la sua voglia di far bene. Di seguito, le sue parole:

L’AVVERSARIO E LA PARTITA- “L’idea è quella di continuare a crescere, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. La Reggina è una squadra partita con obiettivi di alta classifica e che riconosciamo, ma il nostro focus, il nostro entusiasmo e la nostra voglia sono rivolti a noi, a quello che vogliamo e sappiamo fare e che metteremo in campo”

LA FORMAZIONE E GLI ASSENTI- “Per quanto riguarda le scelte tecniche, non sono convocati per la partita di domani Lunetta, Espeche, Rossi e Rozzio. Verranno valutate le condizioni di Libutti e Kargbo, usciti dalla partita di Empoli con qualche acciacco. In forte dubbio anche la presenza di Ajeti che, allo stesso modo, accusa alcuni problemi in seguito all’ultima trasferta”.