Da una Reggio all’altra: Mastour e Di Chiara, gli ex di casa amaranto

Manca sempre meno alla sfida di domani, in programma alle 12:30, tre Reggiana e Reggina. Meno di ventiquattro ore alla sfida del ”Mapei Stadium” tra le due Reggio, che si ritrovano ad avere in comune non solo la categoria e l’etichetta di neopromosse, ma anche alcuni interpreti che in passato hanno militato nelle fila avversarie. E’ il caso della Reggiana, ma anche della Reggina: entrambe presentano degli ex di turno nei rispettivi organici, giocatori che da una Reggio sono andati a finire, con il passare degli anni, nell’altra. Dalla Calabria all’Emilia e viceversa, a 1100 km di distanza l’una dall’altra.

In casa amaranto, l’etichetta di ‘ex di turno’ la si legge nei curriculum di Hachim Mastour e Gianluca Di Chiara. Per entrambi, Reggio Emilia è stata una delle primissime tappe della loro carriera, una di quelle vissute prettamente all’interno del settore giovanile emiliano. Il talento italo-marocchino, reggiano doc, inizia a giocare nelle fila della Reggiana all’età di 10 anni e fino ai 14. In questo arco temporale, seppur giovanissimo incanta tutti con i suoi numeri, diventando un baby-fenomeno, un enfant prodige sul quale iniziano a piombare le attenzioni delle big di Europa. Per lui, la Reggiana è stata un trampolino di lancio; una vetrina dalla quale, passando, Adriano Galliani non si fece sfuggire le prodezze dell’appena 14enne, prelevato così dal Milan per una cifra intorno al mezzo milione di euro.

Storia diversa quella di Di Chiara, ma costo simile a quello del suo attuale compagno di squadra. L’esterno palermitano, trasferitosi a Reggio Emilia nel 2007 insieme alla famiglia, iniziò il proprio percorso nel settore giovanile granata a 14 anni. Dapprima, nella categoria Allievi, il suo ruolo era prettamente offensivo, dal momento in cui agiva sia da attaccante che da trequartista dietro le due punte. Fu al suo passaggio alla Berretti che, per mano dell’allenatore, si trasformò in difensore di fascia, ruolo a lui più congeniale. Al suo quarto (ed ultimo) anno alla Regia, Di Chiara si alternò tra settore giovanile e prima squadra, con la quale esordì all’ultima giornata del campionato di Lega Pro Prima Divisione in un Pavia-Reggiana (2-0), militando per tutti i primi 45′. A fargli assaporare il professionismo fu il tecnico Amedeo Mangone. Al termine di quella stagione, Di Chiara si trasferì al Palermo (squadra che deteneva il cartellino in comproprietà con la Reggina, la quale, secondo ‘il Resto del Carlino’, incassò 440 mila euro più il giovane Ardizzone).