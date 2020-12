Serie B, gli arbitri: Amabile per Reggiana-Reggina

Serie B in campo domenica 27 dicembre per la giornata numero 15

La serie Bkt in campo domenica 27 dicembre per le gare valide per la 15ª giornata di andata del Campionato. Sono stati designati gli arbitri, gli Assistenti e i IV Ufficiali per le partite in programma: sarà Daniel Amabile a dirigere il match tra Reggiana e Reggina, che alle ore 12:30 aprirà il programma di giornata. Rinviata Chievo- Cittadella su richiesta della squadra ospite per i casi di positivià al Covid.

Queste le designazioni complete:

Ascoli – Spal: Abisso

Brescia – Empoli: Ros

Cosenza – Pisa: Di Martino

Cremonese – Monza: Marchetti

Frosinone – Pordenone: Pezzuto

Lecce – Vicenza: Paterna

Reggiana – Reggina: Amabile (Caliari – Di Gioia; Quarto uomo: Illuzzi)

Venezia – Salernitana: Pairetto

V. Entella – Pescara: Abbattista