Reggina, allenamento di Natale: domani partenza per Reggio Emilia

La prossima partita di campionato, prevista per domenica 27 dicembre a Reggio Emilia, non consente pause alla Reggina che si è ritrovata questa mattina al Sant’Agata per un insolito allenamento di Natale. La compagine di Baroni, tornerà in campo domani e subito dopo partirà verso l’Emilia. Questo il comunicato diramato dalla società amaranto: “Prosegue la preparazione in vista della gara con la Reggiana. La squadra amaranto si è ritrovata stamane al Centro Sportivo Sant’Agata. Dopo il riscaldamento in palestra, De Rose e compagni hanno svolto esercitazioni tattiche con il pallone. La seduta di allenamento si è conclusa con una partita 11 vs 11 a campo ridotto. Al termine della rifinitura prevista per domani mattina, la squadra partirà in direzione Reggio Emilia”.