Vicenza-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: Folorunsho, forza e spinta per Baroni…

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Michael Folorunsho, Nicolò Bianchi e Rigoberto Rivas. Questi i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la tredicesima uscita in campionato della Reggina, avvenuta al ”Romeo Menti” contro il Vicenza e terminata con il risultato di 1-1.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria di Michael Folorunsho, il migliore in campo tra gli amaranto secondo i lettori di RNP. Il centrocampista di Marco Baroni è stato autore di una gara sopra le righe, da lui dominata in mezzo al campo con grinta e forza fisica. Suo il break in mezzo al campo che ha innescato l’azione del gol del vantaggio firmato Bianchi, realizzato in seguito ad una grande cavalcata dell’ex Bari.

Il centrocampista amaranto ha ottenuto 134 delle 161 preferenze espresse sotto forma di reactions. Ventitré, invece, le votazioni a favore di Bianchi, mentre 4 sono andate all’indirizzo di Rivas.

Appuntamento a domenica 27 dicembre, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Reggiana-Reggina.