Reggina, niente pause: in campo anche a Natale in vista della Reggiana

Il prossimo impegno in calendario (27 dicembre a Reggio Emilia) non concede possibilità di soste. La Reggina per preparare la sfida si è allenata questa mattina al Sant’Agata e sosterrà una seduta anche domani, giorno di Natale. Questo il comunicato ufficiale della società: “Altra giornata di lavoro presso il centro sportivo Sant’Agata. La squadra è scesa in campo agli ordini di mister Baroni, eseguendo una prima parte di riscaldamento e svolgendo esercizi sulla fase offensiva e difensiva, con i calciatori divisi in due gruppi. La seduta si è conclusa con una partitella. Domani la squadra effettuerà una seduta di allenamento mattutina”.