Reggina, per la sfida di Reggio Emilia due recuperi e una possibile sorpresa

Il calendario della serie Bkt non consente pause: si torna in campo, infatti, domenica 27 dicembre. La Reggina sarà impegnata nella sfida tra le due Reggio, in Emilia contro la Reggiana. La compagine di Baroni proseguirà la preparazione senza sosta in vista delle due gare in tre giorni (il 30 dicembre al Granillo arriva la Cremonese). Per il match contro la Reggiana, altra neopromossa, Marco Baroni potrebbe accennare un mezzo sorriso: probabile, infatti, il recupero (almeno tra i convocati) di German Denis, secondo quanto fatto intendere dallo stesso tecnico nel post Vicenza. Un ritorno sicuro è quello di Daniele Liotti che ha scontato il turno di squalifica e che lotterà per una maglia da titolare, in base allo schieramento tattico che sceglierà Baroni.

In questo momento, inoltre, valutazioni approfondite vengono fatte dallo staff tecnico relativamente al ruolo di portiere. Nonostante le due ultime incertezze Alessandro Plizzari potrebbe essere ancora schierato tra i pali dal primo minuto. Non è però da escludere una decisione a sorpresa: a Reggio Emilia si potrebbe dare fiducia ad Alessandro Farroni, giovane portiere classe 1997 che quando chiamato in causa ha sempre risposto presente con professionalità. Senza dimenticare Enrico Guarna, portiere titolare nella stagione della promozione, atleta esperto e che potrebbe avere una nuova occasione da titolare.