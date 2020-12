Serie B, i FLOP della 14^ giornata

Ascoli, così è durissima. Gliozzi e Bocalon si addormentano, il Frosinone di Nesta ha fatto altri due passi indietro.

FLOP SQUADRA

Ascoli

Un flop che non riguarda solo i calciatori, ma anche e soprattutto il club. L’esonero di Dionigi dopo il miracolo-salvezza, unito a quello di Bertotto che era stato appena confermato tramite un comunicato ufficiale, rappresentano un qualcosa di tragicomico. Delio Rossi è stato il terzo esonero della serie, ma la verità è che l’organico costruito in estate presenza troppe carenze. Di questo passo, diventerà durissima…

FLOP CALCIATORE

Ettore Gliozzi (Cosenza) e Riccardo Bocalon (Venezia)

Dopo quello visto in Cosenza-Reggiana, al San Vito Marulla torna in scena un altro festival del gol mancato. Comincia l’attaccante di origini reggine, che manda un gol a porta spalancata, dopo la parata di Lezzerini. Completa l’opera il centravanti ospite, che si “addormenta” davanti a Falcone e fa l’unica cosa che non avrebbe dovuto fare, ovvero calciare addosso al portiere avversario.

FLOP ALLENATORE

Alessandro Nesta (Frosinone)

Ci risiamo. Proprio quando sembra prossimo a spiccare il volo, il Frosinone guidato dall’ex Lazio e Milan fa disperare i propri tifosi con due passi indietro. Prima il pareggio interno con la Salernitana, poi la sconfitta di Cittadella. La classifica dice che i ciociari sono sempre ad un passo dalla promozione, ma i risultati dicono che è stata fallita un’altra prova di maturità.

