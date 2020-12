Serie B, i TOP della 14^ giornata

Cittadella-Venturato, più forti anche del Covid. Tutino prende per mano la capolista Salernitana.

TOP SQUADRA

Cittadella

Sempre più in alto, sempre meglio. I granata battono sia il Frosinone che l’emergenza Covid, infilando la quarta vittoria consecutiva. Identità ed organizzazione di gioco, per una favola che sembra non avere fine. Terzo posto in classifica a due punti dalla vetta, e per di più con una gara in meno rispetto alla Salernitana: sognare si può…

TOP CALCIATORE

Gennaro Tutino (Salernitana)

Se i granata sono passati da una clamorosa sconfitta interna ad un successo che vale il primo posto, lo devono soprattutto a lui. Una ripresa devastante quella dell’attaccante di proprietà del Napoli, capace di avviare la rimonta con il gol dell’1-1 (sesto centro stagionale), per poi procurarsi il rigore del definitivo sorpasso.

TOP ALLENATORE

Roberto Venturato (Cittadella)

Anche questa volta il Covid lo ha costretto a guardare i suoi da casa, ma se il Cittadella è diventato una realtà assoluta di questa serie B, grandi meriti vanno anche al tecnico di origini australiane, alla sua quinta esperienza consecutiva in granata. Anno dopo anno, Venturato è stato capace di plasmare una squadra brillante, che sa proporre calcio su tutti i campi. Un binomio perfetto, quello con il dg Marchetti.

f.i.