Reggina, Venete indigeste: tabÃ¹ da sfatare

In undici giorni (precisamente dall’11 al 22 dicembre), la Reggina ha giocato quattro gare del campionato di Serie B. Un vero tour de force (che continuerà fino al 4 gennaio), ma che racchiude un aspetto a tratti curioso. In questo arco temporale, infatti, gli amaranto hanno affrontato esclusivamente squadre venete, nonché tutte coloro che partecipano al campionato cadetto (maggiormente rappresentato da esse).

Chievo Verona, Venezia, Cittadella e Vicenza, tutte sulla stessa strada dei calabresi, tutte uscite imbattute dal confronto contro De Rose e compagni, che hanno alternato vere e proprie disfatte (come quella di Verona) a rimonte dovute ad amnesie difensive e cattiva gestione della gara (Venezia e Cittadella), finendo per il grosso rimpianto di non aver vinto ieri sera a Vicenza, dove, tra l’altro, è arrivato un punto che spezza il trend negativo di tre sconfitte consecutive iniziato proprio in terra veneta.

Venete indigeste e prettamente di rimonta per la Reggina, che non vince contro di esse in Serie B dal 4 maggio 2013 (blitz esterno al ”Tombolato” contro il Cittadella in rimonta per 1-2). Il calendario di B, adesso, metterà nuovamente di fronte gli amaranto e le suddette compagini nel girone di ritorno (nell’ordine sopra riportato), dove la squadra di mister Baroni proverà a sfatare tale tabù.