Reggina, ritmo ed intensitÃ : cosÃ¬ Rivas e Folorunsho diventano decisivi

Una delle sostanziali differenze della Reggina vista al Menti di Vicenza è stata l’aver giocato, quasi per novanta minuti con intensità e ritmo elevato. Ad eccezione per una pausa nella prima parte della ripresa la squadra di Baroni ha attaccato spazi e avversari senza tregua, portando in area almeno 4 giocatori pronti a colpire, affidandosi spesso agli inserimenti dei centrocampisti e a volte anche dei difensori (Delprato ad un passo dal gol in un’occasione). A dare probabilmente il contributo maggiore per la Reggina, in termini di atletismo e dinamismo, Rigoberto Rivas e soprattutto Michael Folorunsho, il cui affondo da rugbista nell’azione del vantaggio di Bianchi, è un inno d’esempio a cosa serve in serie b: corsa, potenza, qualità con la palla al piede. Per lui durante il match tanta sostanza in mezzo, condita da giocate interessanti. Fattori che hanno contraddistinto la gara di Rivas, quasi sempre pericoloso con accelerazioni improvvise specie sull’out di sinistra. E’ chiaro che l’honduregno non è un centravanti ed in quella posizione si adatta ma soffre, lui è un calciatore che ha bisogno di spazi, di campo, di puntare l’avversario per creare superiorità e offrire palle gol ai compagni. Con il sistema di gioco (4-3-3) utilizzato a Vicenza da Baroni, una volta recuperato una punta tra Denis e Lafferty, Rivas potrà giocare sull’esterno del tridente ed essere maggiormente decisivo.