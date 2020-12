Reggina, al via gli allenamenti in vista della sfida con la Reggiana

Rientrata in città dopo la vittoria sfuggita a Vicenza, la Reggina ha ripreso quest’oggi gli allenamenti in preparazione al prossimo incontro in programma, domenica al “Granillo” contro la Reggiana. Di seguito riportiamo il report odierno diffuso dalla società.

Nel pomeriggio odierno la squadra si è ritrovata presso il Centro Sportivo Sant’Agata per iniziare la preparazione in vista della gara di Reggio Emilia. Seduta di scarico per chi ha preso parte alla partita di ieri, lavoro aerobico per il resto del gruppo.

I calciatori Gabriel Charpienter, Ricardo Faty e Marco Rossi stanno proseguendo il proprio percorso di riabilitazione, effettuando esercizi differenziati. Sotto costante monitoraggio le condizioni di German Denis.

Per la giornata di domani è prevista una sessione di allenamento mattutina.