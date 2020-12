Il punto sulla Serie B: Vittoria preziosa per la SPAL, passi falsi tra le prime della classe

Poche emozioni ma alcuni scivoloni alla vetta della classifica. Inaugura la giornata il match tra Salernitana e Virtus Entella, vinto soffrendo dai granata che suggellano il primo posto; malissimo i diavoli neri, che si confermano l’ultima forza del campionato (alla sesta sconfitta consecutiva). Macina ancora punti il Cittadella, che batte il Frosinone tra le mura amiche del Tombolato, con i veneti che si stanno confermando come una tra le maggiori pretendi alla promozione. Pareggio che vale quanto una vittoria per il Cosenza, che riesce a fermare il Venezia in casa anche se conferma la difficoltà nel trovare la rete (terza gara nelle ultime quattro a secco). Torna a far punti la Reggina, che ottiene un pareggio in trasferta con il Vicenza; buona prestazione per gli amaranto che restano comunque nella zona rossa della classifica. Continua a far bene la cura Breda al Pescara, che ferma il Brescia all’Adriatico; per le rondinelle, con Dionigi in panchina 8 punti in quattro turni).

Ascoli in piena crisi (Delio Rossi non incide) e Monza che vince ancora issando le sue ambizioni d’alta quota. Pari rocambolesco tra Pisa e Chievo Verona, con Ciciretti che firma la rimonta dei veneti proprio allo scadere. Successo importante per la Cremonese ai danni del Pordenone; lombardi che si allontanano dalla zona retrocessione, mentre continuano le delusioni per i ramarri fermi a metà classifica. In uno degli scontri diretti di giornata più attesi, vittoria importantissima per la SPAL, che supera di misura il Lecce, si piazza al quarto posto: pugliesi in crisi di risultati e anche di classifica. Chiude la giornata il pari a reti bianche tra Empoli e Reggiana, punto preziosissimo per la Regia che si dimostra una delle realtà più insidiose del campionato cadetto; male gli azzurri che perde il primo posto in classifica.

