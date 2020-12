La critica Ã¨ un diritto, l’insulto no…FORZA ALESSANDRO!

Oggi sugli altari della gloria, domani sulla graticola delle critiche. Il calcio è questo, è sempre stato questo, Vale per tutti, dal giocatore più navigato a quello più giovane. Alessandro Plizzari, tra Cittadella e Vicenza, ha commesso due errori gravi, e siamo certi che il ragazzo ne sia perfettamente consapevole. Gli stessi Baroni e Folorunsho, nel post-gara del Menti, hanno messo in evidenza il dispiacere del portiere scuola Milan.

Di fronte a quanto visto, l’opinione pubblica ha il dovere, prima ancora che il diritto, di esprimere un pensiero critico. Lo stesso diritto di critica non può che riguardare anche una tifoseria quella amaranto, che vive l’angoscia di vedere i propri colori risucchiati nelle zone più rischiose della classifica. Critiche che in momenti del genere possono anche servire da stimolo e da sponde al destinatario, che nonostante gli ultimi, clamorosi “infortuni”, rimane pur sempre un portiere con delle qualità (non sia arriva a difendere i pali della nazionale Under 21 per caso), così come dimostrato in altre occasioni, vedi Monza.

La corda che separa la critica dal becero insulto tuttavia, non dovrebbe mai essere toccata. Nel caso di Plizzari, purtroppo, questa corda è stata spezzata, fatta a brandelli. Odio e cattiveria hanno danzato insieme sui social, portando l’estremo difensore amaranto a chiudere il proprio profilo Instagram, Offese di tutti i tipi, a lui ed alla sua famiglia. Sarebbe ora di darsi una regolata, sarebbe ora di porre un freno a tutti questi isterismi e travasi di bile (Plizzari non è il primo caso…), che vengono puntualmente fuori ai primi momenti-no.

Alessandro Plizzari ha sbagliato, su questo non c’è discussione. Ma nessuno può permettersi di minare la serenità personale di un ragazzo di 20 anni, il quale ha già i suoi buoni motivi per essere tutt’altro che sereno e contento. Al Plizzari calciatore va la nostra tirata d’orecchie, nella convinzione che saprà rifarsi presto e trasformare gli errori in un brutto ricordo. Al Plizzari uomo invece, un abbraccio virtuale e la nostra totale solidarietà che speriamo mitighino la sua amarezza, dettata dalle indecenze che ha dovuto leggere.

FORZA ALESSANDRO, PASSERA’…PASSERA’ IN FRETTA!