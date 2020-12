Vicenza-Reggina, le pagelle: Disastro Plizzari, Bianchi e Rivas sempre pericolosi

Punticino che aiuta il morale quello guadagnato dalla Reggina a Vicenza, ma con qualche rammarico per il vantaggio amaranto sprecato per una incredibile incertezza del portiere Plizzari. Tante buone prestazioni al Menti, tra i migliori Rivas, sempre pericoloso per i difensori veneti e Bianchi che oltre al gol sfiora il raddoppio. Le pagelle di RNP:

Plizzari 4 Tra le tante incertezze già collezionate in stagione, questa è sicuramente la papera più clamorosa.

Delprato 6 Difensivamente quasi mai in difficoltà, autoritario in proiezione quando prova ad arrivare al tiro.

Loiacono 6,5 Una prestazione ai vecchi livelli, piena di concretezza e attenzione. Salva un gol del Vicenza sulla propria linea con un recupero disperato.

Stavropoulos 5 Nella prima frazione per poco non la combina grossa e deve ringraziare Loiacono, poi appare sempre incerto. Gli manca autostima.

Di Chiara 6,5 Il cross per il vantaggio di Bianchi è di precisione chirurgica, passo lungo e tanta corsa, tra i migliori.

Bianchi 7 (il migliore) Trova il gol con un terzo tempo da cestista, sfiora la doppietta con un bolide dalla distanza. Ci mette sia dinamismo che inserimenti, attacca l’area avversaria con l’agonismo e l’aggressività giusta.

Crisetig 6 Primo tempo di qualità e costanza, ripresa a ritmo ridotto ma sempre presente nel gioco amaranto.

Folorunsho 6,5 Strappo imperioso in occasione del vantaggio della Reggina, sfonda la resistenza di due avversari in stile rugby e apre per Di Chiara che mette in mezzo per la testata di Bianchi.

Bellomo 5,5 Tra i più spenti, vuoi per la posizione vuoi, forse, per la condizione: perde tanti palloni, sprecando alcune scelte anche facili. Dal 82′ Vasic s.v.

Rivas 6,5 L’uomo più pericoloso della Reggina, in campo aperto crea sempre superiorità e occasioni per i compagni (quasi mai capitalizzate). Gli manca solo il gol, poi è una delle armi migliori di Baroni.

Rolando 5,5 Della batteria di esterni sembra quello più “timido” anche perchè ha compiti di contenimento sulla sua corsia. Qualche buona trama con Delprato. Dal 70′ Situm s.v. Due tentativi senza esito.

Baroni 6,5 Primo tempo impostato in maniera perfetta: la squadra occupa gli spazi, cerca il palleggio e non si allunga mai. Nella ripresa, non fosse per l’errore di Plizzari, probabilmente avrebbe gestito la gara in maniera diversa. Ma quello del Menti è sicuramente un passo avanti per la Reggina, sia per il punto ottenuto sia per la prova della squadra.

v.i.