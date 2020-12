Vicenza-Reggina, la storia in A: Marazzina illude, poi la beffa

Sono in totale sei, i precedenti di Vicenza-Reggina. Il primo in assoluto è datato 6 maggio 2001, in serie A. Al suo secondo anno in massima serie, la compagine dello Stretto allenata da Colomba ha riacceso le speranze di salvezza a cinque turni dalla fine, battendo prima il Verona e poi il Napoli.

Al Romeo Menti, si decide tutto nella ripresa. Gli amaranto sognano il terzo colpo consecutivo dopo soli 7 minuti, quando, su imbeccata di Zanchetta, Marazzina si inventa uno splendido tiro al volo che scavalca Sterchele e finisce in fondo al sacco. Il settore ospiti, gremito in ogni ordine di posto, esplode di felicità, in quanto anche un punto sarebbe utilissimo ai fini dell’obiettivo.

L’illusione tuttavia dura poco, e si trasforma in una beffa atroce. Al 19′, su un angolo di Bernardini, Zanchi anticipa compagni ed avversari, infilando di testa un incolpevole Taibi. A dispetto di un attacco composto dall’ex Reggina Kallon e da un certo Luca Toni, sarà proprio il difensore l’uomo in più dei biancorossi. A soli 4 minuti dalla fine infatti, Zanchi sigla una clamorosa doppietta: una rete fotocopia, nata da un altro angolo firmato Bernardini.

Mani nei capelli per la Reggina, lo scontro diretto va ai veneti. A fine stagione entrambe le squadre finiranno col retrocedere, ma questa è un’altra storia…

Di seguito, il tabellino di quel Vicenza-Reggina.

VICENZA – REGGINA 2 – 1

Vicenza: Sterchele, Cardone, Zanchi, Dicara, Sommese (35’st Jeda), Dabo, Bernardini, Beghetto (30’st M.Rossi), Zauli (44’st Comotto); Toni, Kallon. In panchina: Santarelli, Marco Aurelio, Brncic, Esposito. Allenatore: Reja.

Reggina: Taibi, Jiranek, Vargas, Stovini, Vicari, Veron (4′ st Zanchetta), Bernini, Morabito (27’st Caneira), Cozza (21’st Mezzano), Dionigi, Marazzina. In panchina: Belardi, Oshadogan, Da Costa, Bogdani. Allenatore: Colomba.

Arbitro: Farina di Novi Ligure.

Marcatori: 7’st Marazzina, 19′ e 41′ st Zanchi.

Note-Angoli 8-4 per il Vicenza. Ammoniti Cozza, Toni, Morabito, Vicari, Bernini, Zauli, Zanchi.