Vicenza imbattuto in casa dal 2019, Reggina senza successi in trasferta

Il Vicenza non perde al Menti in match ufficiali dal 18 dicembre 2019, 0-1 dalla Feralpisalò in coppa Italia di C, poi 10 partite giocate con score di 4 vittorie e 6 pareggi, una delle 5 ancora imbattute in B 2020/21, come Spal, Pordenone, Salernitana ed Empoli. Di contro la Reggina è una delle 4 ancora senza successi esterni, come Cremonese, Ascoli e Virtus Entella: i calabresi, in serie B, non vincono dall’8 marzo 2014, 3-0 a Carpi e da allora, tra i cadetti, si contano 13 trasferte amaranto con score di 5 pareggi ed 8 sconfitte. Non solo: fuori casa amaranto a secco, in gare ufficiali, da 360’, ossia dal 90’ di Pordenone-Reggina 2-2 (24 ottobre scorso, rete di Forolunsho), poi si contano le intere gare a Bologna (0-2 in coppa Italia), Empoli (0-3), Monza (0-1) e Verona dal Chievo (0-3) in B.

Sono alcune delle pillole statistiche segnalate da Football Data e pubblicate sul sito della Lega serie B nel consueto appuntamento con le curiosità di giornata.

fonte:legab