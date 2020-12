Reggina, rimpianti ed orgoglio: buon punto a Vicenza

Serviva una reazione immediata, e sotto questo punto di vista non si puo’ che essere più che soddisfatti. La Reggina esce dal Romeo Menti con il rammarico di aver fatto il solito regalo ai limiti dell’inconcepibile, ma al tempo stesso con la consapevolezza di aver giocato una partita da squadra vera. Un 1-1 che può e deve dare morale, quello portato a casa dagli amaranto.

ORGOGLIO AMARANTO-Specie nel primo tempo, la compagine dello Stretto tutto è sembrata tranne che una squadra da terzultimo posto. Il 4-3-3 orchestrato da Baroni, ha girato nel migliore nel migliore dei modi. Sovrapposizioni continue, giro palla, autorevolezza nel prendere campo. Non è un caso che Mimmo Di Carlo, visibilmente perplesso per la prestazione dei suoi, abbia cambiato struttura per ben due volte. A dispetto dell’assenza di una punta di ruolo, la manovra amaranto si è poggiata dolcemente sulla velocità devastante di un Rivas che, al pari di Bellomo, sapeva sempre cosa fare e quando farlo. Il resto, lo hanno fatto le incursioni di Di Chiara, tanto concreto quanto elegante, per non parlare del dominio assoluto che Folorunsho ha garantito nel cuore del centrocampo. Il gol del vantaggio, firmato dall’imperioso colpo di testa di Bianchi (devastanti, nella circostanza, sia il break di Folorunsho che l’inserimento con cross di Di Chiara), altro non è stato che una logica conseguenza di quanto si è visto.

Buono anche l’atteggiamento finale, quando gli uomini di Baroni hanno mantenuto testa e lucidità nonostante l’incredibile pareggio subito, provando a far valere la superiorità numerica (doppio giallo a Longo) per portare a casa i tre punti. Ci sarebbero anche riusciti, se non fosse stato per il miracolo di Gandi che ha negato la doppietta A Bianchi. Paradossalmente, Loiacono e compagni hanno anche rischiato la beffa atroce, manifestatasi con i tentativi di Cappelletti e Dalmonte. Ma tornare a casa con un pugno di mosche, dopo quanto dimostrato, sarebbe stato davvero ingiusto.

NON E’ POSSIBILE!Anche questa volta, come in tante altre occasioni, la compagine dello Stretto si è fatta male da sola. Già nel primo tempo Stavropoulos aveva combinato un disastro stile Cittadella, ma stavolta Loiacono era riuscito a metterci una pezza, strozzando a Longo l’urlo del gol. Plizzari è riuscito nell’impresa di fare peggio, impelagandosi in un tentativo di rinvio inguardabile, col quale ha messo Longo nelle condizioni di insaccare a porta vuota. Due follie, che hanno consentito al Vicenza di trovarsi sull’1-1 senza mai tirare in porta.

Sotto l’albero di natale, gli amaranto trovano finalmente un po’ di luce. Ma se questa è la strada giusta verso la salvezza, lo si capirà solo nei prossimi, importantissimi incontri, a cominciare da quello in programma il 27 dicembre, a Reggio Emilia.

f.i.